Дефіцит мікросхем позначився на роботі гігантів автомобільної індустрії

У німецького концерну Volkswagen у третьому кварталі року операційний прибуток і продажі впали, а американо-французько-італійська група Stellantis за цей же період не змогла досягти своїх виробничих цілей через глобальну нестачу чіпів (мікросхем), що завадило виробництву автомобілів.

У заяві німецького автомобільного гіганта 28 жовтня неодноразову призупинку виробництва на деяких заводах через відсутність мікросхем пояснюють тим, що у світі обмежена кількість заводів, які їх виготовляють. Операційний прибуток групи впав на 12% у третьому кварталі порівняно з тим самим періодом минулого року, охопленого пандемією, – до 2,8 мільярда євро. Зокрема це стосується марок для масового ринку, зокрема Volkswagen, Audi, Seat та Skoda.

У період з липня до вересня поставки автомобілів знизилися на 24% порівняно з попереднім роком, тоді як попит на ключовому ринку Китаю «не може бути задоволений», йдеться у заяві групи.

За інформацією Volkswagen, дефіцит напівпровідників, ключового компонента як звичайних, так і електромобілів, посилився.

Група Stellantis, серед чиїх марок Jeep, Chrysler, Fiat, Peugeot і Citroen, заявила 28 жовтня, що через брак комп’ютерних чіпів її виробництво майже на третину нижче запланованого – у період з липня до вересня було вироблено 600 тисяч автомобілів, що на 30% менше, ніж планувалося.

Stellantis була утворена раніше цього року в результаті транскордонного злиття 50х50 італійсько-американського конгломерату Fiat Chrysler Automobiles та французької PSA Group. Головний офіс компанії розташований в Амстердамі.