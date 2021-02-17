Придбати і зареєструвати авто відтепер можна в одному місці – МВС

Міністерство внутрішніх справ ініціювало новий сервіс зі спрощення процедури придбання нового транспортного засобу, повідомляє пресслужба МВС.

«Придбати і зареєструвати транспортний засіб відтепер можна в одному місці. Кабінет міністрів підтримав ініціативу МВС, спростивши цю процедуру. Тож отримати повний комплект документів і номерні знаки на транспортний засіб можна безпосередньо в автосалоні, без відвідування Сервісного центру МВС», – повідомив у фейсбуці заступник директора департаменту комунікацій МВС України Ярослав Тракало.

У МВС додали, що сервісні центри повністю готові до нового алгоритму роботи.

За даними Асоціації автовиробників України, у січні 2021 року в Україні придбали і зареєстрували 5,7 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 19% менше, ніж у січні минулого року. Це пов’язали, зокрема, із карантинними обмеженнями у роботі автосалонів.