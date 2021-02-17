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17 лютого 2021, Київ 17:10
Новини | Економіка

Придбати і зареєструвати авто відтепер можна в одному місці – МВС

Чоловік проходить повз засипані снігом автомобілі на відкритому майданчику біля одного зі столичних автосалонів (фото архівне)

Міністерство внутрішніх справ ініціювало новий сервіс зі спрощення процедури придбання нового транспортного засобу, повідомляє пресслужба МВС.

«Придбати і зареєструвати транспортний засіб відтепер можна в одному місці. Кабінет міністрів підтримав ініціативу МВС, спростивши цю процедуру. Тож отримати повний комплект документів і номерні знаки на транспортний засіб можна безпосередньо в автосалоні, без відвідування Сервісного центру МВС», – повідомив у фейсбуці заступник директора департаменту комунікацій МВС України Ярослав Тракало.

У МВС додали, що сервісні центри повністю готові до нового алгоритму роботи.

За даними Асоціації автовиробників України, у січні 2021 року в Україні придбали і зареєстрували 5,7 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 19% менше, ніж у січні минулого року. Це пов’язали, зокрема, із карантинними обмеженнями у роботі автосалонів.

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