В автобусі на Херсонщині чоловік погрожував підірвати гранату через відмову водія зупинитися на перекур

Поблизу міста Берислав у рейсовому автобусі Лазурне – Кам’янське один із пасажирів в ході конфлікту почав погрожувати підірвати гранату, повідомили у пресслужбі поліції Херсонської області.

«На лінію «102» зателефонував водій рейсового автобуса та повідомив, що в автобусі знаходяться 26 пасажирів, серед яких є агресивно налаштований пасажир. За словами водія, цей пасажир висловлює словесні погрози підірвати гранату, хоча ніякого підозрілого предмета в руках у нього немає. Також водій повідомив, що через 5 хвилин вони будуть на автостанції в м. Берислав... При поверхневій перевірці та огляді речей чоловіка ніяких підозрілих предметів поліцейські не виявили. Правопорушником виявився 51-річний мешканець Дніпропетровської області, який направлявся з відпочинку додому. Причину свого вчинку пасажир, у якого були явні ознаки алкогольного сп’яніння, пояснив тим, що хотів покурити, а водій відмовився зробити зупинку», – повідомили в поліції.

Повідомляється, що стосовно пасажира складені адмінпротоколи за статтями «Дрібне хуліганство» та «Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді».