За дитину в машині без автокрісла Рада призначила штраф від 510 гривень

Верховна Рада 20 жовтня ухвалила в цілому закон про встановлення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей. Рішення підтримали 332 депутати із 393-х.

Законопроектом встановлюється штраф за порушення правил перевезення дітей у розмірі 510 гривень, за повторне правопорушення – 850 гривень.

Раніше щодо перевезення дітей, які не досягли 12-річного віку, та чий зріст – менший ніж 145 сантиметрів у транспортних засобах без використання спеціальних засобів убезпечення не було визначено конкретних штрафів.

За чинними нині правилами дорожнього руху, також забороняється перевозити дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля, а також організовані групи дітей у темну пору доби.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що в Україні власники автівок використовують дитячі крісла лише для 12% дітей віком до 6 років, та майже ніколи – для старших дітей (дані дослідницької компанії Ipsos).

Повідомляється, що за недотримання правил безпечного перевезення дітей у Німеччині порушники платять штраф у 60 євро, Чехії – 78 євро, Естонії – до 400 євро, Польщі – 35 євро.