Найчастіше у п’ятницю ввечері на виїздах з міста – патрульні Києва оприлюднили статистику ДТП

За сім місяців року у столиці України зареєстровано 22 тисячі 343 дорожньо-транспортних пригоди, з них 1241 – з потерпілими, повідомила Патрульна поліція Києва.

«Найчастіше ДТП стаються по п’ятницях, в період з 17 по 18 годину. Саме у цей час спостерігається збільшений автомобільний потік у напрямку виїзду з міста. Найменше ДТП стаються у вихідні дні», – йдеться в повідомленні.

За даними патрульних, з-поміж видів ДТП переважають зіткнення двох і більше автомобілів (75%).

«Основні причини ДТП – порушення правил маневрування (47%), недодержання дистанції (25%) та перевищення безпечної швидкості (13%). Якщо окремо аналізувати ДТП з потерпілими, то до цих причин варто ще додати аварії через керування в стані сп’яніння та порушення правил проїзду перехресть», – вказали правоохоронців.

За даними Патрульної поліції, за перше півріччя поточного року були притягнуті до адміністративної відповідальності 6083 водії за керування транспортними засобами в стані сп'яніння.

В середньому за день в столиці на дорогу виїжджає понад 750 тисяч автомобілів.