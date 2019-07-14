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14 Липень 2019, Київ 17:55
Новини | Події

Шестеро підлітків на велосипедах постраждали в результаті ДТП на Миколаївщині – поліція

За даними правоохоронців, наїзд скоїв 25-річний водій

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Шестеро неповнолітніх велосипедистів віком від 14 до 17 років постраждали в результаті аварії на Миколаївщині, повідомили у Нацполіції.

За даними правоохоронців, аварія сталася поблизу села Червоне Вітовського району.

Повідомляється, що 25-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з кермуванням і скоїв наїзд на групу велосипедистів, після чого виїхав за межі проїзної частини та з’їхав у кювет.

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«Водій ВАЗу, мешканець міста Миколаїв, за попередніми даними, не постраждав», – повідомили в поліції.

Наразі тривають слідчі дії і розглядається питання про відкриття кримінального провадження через порушення ПДР.

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