В уряді показали світловідбивні жилети, які з 1 вересня носитимуть учні 1-4 класів

З 1 вересня в Україні для дітей 1-4 класів буде запроваджене правило носити в темну пору доби спеціальні світловідбивні жилети, щоб бути помітними для водіїв і учасників дорожнього руху, повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«З 1 вересня, 1-4 класи, всі учні мають бути із спецжилетами, які дадуть можливість дитині бути помітною в темну пору доби. Треба створити систему захисту дітей. Питання безпеки на дорогах тут має надважливе значення», – сказав Гройсман на координаційній нараді з питань безпеки дорожнього руху.

Він нагадав, що відповідне рішення було ухвалене навесні, а приклад спеціального одягу для дітей вже готовий. Жилети будуть індивідуальними і безкоштовними, додав Гройсман.

За даними департаменту патрульної поліції, з початку року в результаті ДТП на дорогах України загинули понад 50 дітей.