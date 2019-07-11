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11 Липень 2019, Київ 12:03
Новини | Суспільство

В уряді показали світловідбивні жилети, які з 1 вересня носитимуть учні 1-4 класів

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман показав, у які жилети в новому навчальному році вдягатимуться школярі 1-4 класів у темну пору доби

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З 1 вересня в Україні для дітей 1-4 класів буде запроваджене правило носити в темну пору доби спеціальні світловідбивні жилети, щоб бути помітними для водіїв і учасників дорожнього руху, повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«З 1 вересня, 1-4 класи, всі учні мають бути із спецжилетами, які дадуть можливість дитині бути помітною в темну пору доби. Треба створити систему захисту дітей. Питання безпеки на дорогах тут має надважливе значення», – сказав Гройсман на координаційній нараді з питань безпеки дорожнього руху.

Він нагадав, що відповідне рішення було ухвалене навесні, а приклад спеціального одягу для дітей вже готовий. Жилети будуть індивідуальними і безкоштовними, додав Гройсман.

/**/ /**/ /**/ Як йдеться в звіті, ризик загибелі внаслідок ДТП залишається утричі вищим у країнах з низьким рівнем доходу порівняно з країнами з високим рівнем доходів
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