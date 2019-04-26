У Кривому Розі керівника Автомайдану засудили до 3 років позбавлення волі умовно

У Кривому Розі керівника місцевого Автомайдану Антона Кравченка засудили до трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном два роки. Відповідне рішення ухвалив Дзержинський районний суд Кривого Рогу.

Активістові, зокрема, інкримінували заподіяння легких тілесних ушкоджень двом співробітникам поліції під час сутичок біля приміщення міськради вночі 2 грудня 2015 року. Тоді в Кривому Розі тривали акції протесту проти визнання результатів виборів міського голови.

За словами Антона Кравченка, його як офіційного спостерігача на виборах мера невідомі йому люди намагались не пропустити до будівлі міськради, де мало відбутись засідання міської виборчої комісії. Не показуючи жодних посвідчень і не представившись, вони крутили йому руки й відтягували від дверей, заявляв активіст.

Наступного дня поліція відкрила кримінальне провадження проти самого Кравченка – за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та статтею 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

«Ми вважаємо цю справу повністю замовною. Ми будемо оскаржувати рішення суду першої інстанції. Судовий процес тривав дуже довго, бо його всіляко затягували. Потерпілі не з’являлись на засідання. За час судового розгляду прокурори змінились сім разів», – сказав Радіо Свобода Антон Кравченко.

У грудні 2015 року в Кривому Розі тривали акції протесту проти визнання результатів виборів міського голови, за якими переміг чинний мер, висуванець «Опозиційного блоку» Юрій Вілкул. На виборах мера Юрія Вілкула проголосувало 50,21% виборців, а за його суперника, висуванця «Об’єднання «Самопоміч» Юрія Милобога – 49,79%. Різниця між кандидатами склала 752 голоси. Пізніше ЦВК призначила перевибори. На них переміг Юрій Вілкул.