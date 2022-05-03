У центрі Москви затримали чоловіка, який кинув «коктейль Молотова» в автомобіль ОМОНу – ЗМІ

У Москві на площі Революції невідомий чоловік кинув «коктейль Молотова» в автомобіль ОМОНу. Його одразу затримали. Як повідомило видання «Медіазона», площа спалаху була невелика – вогонь вдалося загасити.

За даними видання із посиланням на очевидця, автозак «горів кілька хвилин», потім його загасили.

Про мотиви вчинку чоловіка не повідомляється.

У березні суд у Москві засудив до двох років колонії учасницю антивоєнної акції, яка кинула пляшку із запалювальною сумішшю в поліцейських: ємність не розбилася, рідина не спалахнула.