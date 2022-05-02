На першотравневих акціях у Росії затримали понад 200 людей – правозахисники

Понад 200 людей затримали у 18 містах Росії на першотравневих акціях, повідомив правозахисний портал «ОВД-Инфо"». Найбільше затриманих у Москві та Санкт-Петербурзі – приблизно по 80 у кожному місті. Частина з них мала залишитись у відділках поліції до ранку 2 травня.

Люди виходили на одиночні пікети з плакатами з першотравневими та антивоєнними гаслами.

У Москві на Пушкінській площі затримали чоловіка з плакатом «Мир.Труд Май».

У Санкт-Петербурзі затримали двох журналістів «Новой газети» під час зйомки антивоєнної акції художниці Олени Осипової. Також у місті затримали жінку, яка влаштувала інсталяцію, прикувавши себе кайданками до телевізора із зображенням провладного телеведучого Володимира Соловйова.

Кілька десятків людей затримані в Новосибірську та Єкатеринбурзі. Повідомлення про затримання надходили з Нижнього Новгорода, Кірова, Пермі, Ярославля та інших міст.

Незабаром після повномасштабного вторгнення в Україну російська влада порушила адміністративні та кримінальні справи проти учасників антивоєнних акцій за новими статтями про дискредитацію російської армії та поширення фейків, зокрема у соцмережах. За даними правозахисної організації «Агора», у Росії порушено щонайменше 40 справ, пов’язаних з антивоєнними висловлюваннями та виступами. Обвинуваченим загрожує до 15 років ув’язнення.

З початку війни РФ проти України було затримано понад 15 тисяч людей, порушено десятки кримінальних справ. У РФ фактично запроваджено військову цензуру, яка забороняє ЗМІ висвітлювати війну не з державних позицій.