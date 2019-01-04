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04 Січень 2019, Київ 23:19
Новини | Події

Негода на Ай-Петрі в Криму: рятувальники евакуюють людей

Сніг на горі Ай-Петрі в Криму, 2 грудня 2016 року

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Російські рятувальники евакуюють людей, які застрягли в автомобілях на дорозі Ялта – Ай-Петрі в анексованому Росією Криму. Як повідомляє прес-служба російського МНС на півострові, спецтехніка вже розчистила одну лінію руху.

За даними відомства, до ліквідації наслідків надзвичайної події залучили 17 одиниць техніки та 43 людини.

Рятувальники стверджують, що не зафіксували лавин. За їхніми словами, причиною заторів стали снігові перемети.

Про лавину на Ай-Петрі увечері 4 січня заявляли очевидці.

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