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28 Січень 2019, Київ 09:07
Новини | Міжнародні

Росія: МВС заявляє, що підозрюваний у викраденні картини Куїнджі «Ай-Петрі. Крим» затриманий

Картина Архипа Куїнджі «Ай-Петрі. Крим» була викрадена з Третьяковської галереї в Москві 27 січня

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Російські правоохоронці затримали підозрюваного у викраденні картини «Ай-Петрі. Крим» авторства Архипа Куїнджі з Третьяковської галереї в Москві, повідомила офіційна представниця МВС Росії Ірина Вовк у коментарі агентству ТАСС. За даними міністерства, картина також знайдена.

31-річного підозрюваного затримали в селі Заріччя Московської області. Він розповів оперативникам, що заховав картину на території будівництва в Одинцовському районі.

27 січня невідомий викрав «Ай-Петрі. Крим» з Третьяковської галереї в Москві. За словами очевидців, він дістав картину з рами і зник.

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