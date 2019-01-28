Росія: МВС заявляє, що підозрюваний у викраденні картини Куїнджі «Ай-Петрі. Крим» затриманий

Російські правоохоронці затримали підозрюваного у викраденні картини «Ай-Петрі. Крим» авторства Архипа Куїнджі з Третьяковської галереї в Москві, повідомила офіційна представниця МВС Росії Ірина Вовк у коментарі агентству ТАСС. За даними міністерства, картина також знайдена.

31-річного підозрюваного затримали в селі Заріччя Московської області. Він розповів оперативникам, що заховав картину на території будівництва в Одинцовському районі.

27 січня невідомий викрав «Ай-Петрі. Крим» з Третьяковської галереї в Москві. За словами очевидців, він дістав картину з рами і зник.