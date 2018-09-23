В Азербайджані сталося виверження другого за величиною у світі грязьового вулкана

В столиці Азербайджану Баку 23 вересня сталося виверження грязьового вулкана Отман-Боздаґ, який є другим за величиною грязьовим вулканом у світі, повідомляє Міністерство екології та природних ресурсів Азербайджану.

Вулкан Отман-Боздаґ розташований у Гарадагському районі Баку на території державного заповідника групи грязьових вулканів.

За даними відомства, перше виверження сталося о 08:53 за місцевим часом (07:53 за київським часом – ред.).

«Повторне виверження вулкана було зареєстровано о 09:58. Висота викиду грязі склала 200-300 метрів. На навколишній території виникли численні тріщини глибиною до 40 метрів», – йдеться у повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що околиці грязьового вулкана не заселені, постраждалих немає.

Попереднє виверження Отман-Боздаґа, що є другим у світі за величиною грязьовим вулканом, сталося 6 лютого 2017 року.