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31 Травень 2019, Київ 22:53
Відео

Видовищне виверження Етни освітило небо над Сицилією – відео

Видовищне виверження Етни освітило небо над Сицилією – відео
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На італійському острові Сицилія в ніч на п’ятницю активізувався вулкан Етна. Близько третьої години ранку на південно-східному схилі гори відкрилася тріщина, з якої почали вивергатися потоки магми. Розпечена червона лава стала стікати вниз по схилу, яскраво підсвічуючи нічне небо. Вулкан Етна заввишки 3330 метрів – один із найактивніших у Європі. Декілька разів на рік він починає викидати магму, дим і попіл. Одне з найбільших вивержень Етни відбулося в 1992 році. Тоді від потоків лави ледь врятувалося містечко Дзафферана, розташоване попід горою. (Відео Reuters)

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