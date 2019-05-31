На італійському острові Сицилія в ніч на п’ятницю активізувався вулкан Етна. Близько третьої години ранку на південно-східному схилі гори відкрилася тріщина, з якої почали вивергатися потоки магми. Розпечена червона лава стала стікати вниз по схилу, яскраво підсвічуючи нічне небо. Вулкан Етна заввишки 3330 метрів – один із найактивніших у Європі. Декілька разів на рік він починає викидати магму, дим і попіл. Одне з найбільших вивержень Етни відбулося в 1992 році. Тоді від потоків лави ледь врятувалося містечко Дзафферана, розташоване попід горою. (Відео Reuters)