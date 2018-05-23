Електростанції Falea'puna Geothermal Venture на Гаваях загрожує небезпека через потік лави з вулкана Кілауеа. Якщо розпечена лава досягне безпосередньо об'єктів на території електростанції, то це призведе до вибуху і отруєння повітря. Під загрозою опинилися експлуатаційні свердловини на геотермальній електростанції. Для запобігання утворенню токсичних газів свердловини закупорили. Електростанцію закрили ще на початку травня, а всіх її співробітників евакуювали. Але зараз влада побоюється не за саму споруду, а за колодязі з легкозаймистою і вкрай небезпечною рідиною. Її на об'єкті майже 230 тисяч літрів. Якщо лава досягне резервуарів, це призведе до вибуху і найсильнішого отруєння повітря на острові. Вулканічна лава наблизилася до вентиляційного отвору станції, але зупинилася. 19 травня в кратері вулкана Кілауеа стався вибух, в результаті чого утворилася хмара попелу площею близько трьох кілометрів. Пізніше лава вулкана досягла океану, в результаті чого утворилася токсична хмара. Кілауеа – наймолодший наземний вулкан на Гавайських островах і найактивніший у світі. Його висота становить 1247 метрів. (Відео Reuters)