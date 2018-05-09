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09 Травень 2018, Київ 20:54
Новини | Міжнародні

НАСА опублікувало супутникові фото виверження вулкана на Гаваях

Виверження вулкану на Гаваях, США, 3 травня 2018 року

Американське космічне агентство НАСА опублікувало супутникові фото виверження вулкана Кілауеа на острові Гаваї (США).

Як повідомляє агентство, у першому зображенні червоні ділянки – це рослинність, а чорні та сірі – старі потоки лави. Жовті ділянки на зображенні показують гарячі точки (це новоутворені тріщини і новий потік лави 6 травня). На другій фотографії, також зробленої 6 травня, довгі жовті та зелені смуги – викиди сірчистого газу.

У НАСА нагадують, що Кілауеа – наймолодший і найпівденніший вулкан на острові, це один з найактивніших вулканів у світі.

На початку травня сталося виверження вулкана Кілауеа в штаті Гаваї, через це евакуювали понад 1500 людей. Виверження сталося після кількох днів землетрусів у регіоні.

Будинки і автомобілі топляться в потоках лави на Гаваях (відео)
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Будинки і автомобілі топляться в потоках лави на Гаваях (відео)

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Внаслідок виверження Кілауеа в 1924 році загинула одна людина, а під час виверження 1983 року вулкан викинув у небо фонтани лави.

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