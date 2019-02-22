На Галапагоських островах знайшли представницю виду черепах, який вважали вимерлим більше 100 років

На тихоокеанських Галапагоських островах знайшли представницю виду черепах Chelonoidis phantasticus, який вважався вимерлим більше ста років. Про це повідомили у міністерстві навколишнього середовища Еквадору.

Останнього представника цього виду бачили в 1906 році.

Виявила черепаху група дослідників з еквадорського Національного парку «Галапагос» та американської некомерційної організації Galapagos Conservancy на острові Фернандіна.

Черепаху жіночої статі знайшли 17 лютого. Її перевезли до центру розведення слонових черепах на острові Санта-Крус. За оцінками вчених, особині більше 100 років.

Науковці припускають, що це не єдина представниця свого виду на Фернандіні, адже вони помітили сліди й інших рептилій.

До Галапагоського архіпелагу входять 19 островів. У 1959 році острови проголошені національним парком, а в 1978 – об’єктом спадщини ЮНЕСКО. У 2007 році Галапагосові острови потрапили до списку об’єктів світового спадку під загрозою зникнення. Головними загрозами для 19 островів у Тихому океані ЮНЕСКО називає туризм, імміграцію та біологічні види, які своїм поширенням завдають шкоди екосистемі.

«Фернандіна є одним з наймолодших і незайманих островів архіпелагу», – зазначають у міністерстві. Його площа становить 638 квадратних кілометрів, він третій по величині на архіпелазі. На острові знаходиться вулкан Ла Кумбре – один із найактивніших у світі.