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На Сицилії почалося виверження вулкана Етна

Виверження вулкану Етна, Сицилія, Італія, 12 листопада 2023 року
Виверження вулкану Етна, Сицилія, Італія, 12 листопада 2023 року

На найбільшому в Середземному морі острові Сицилія розпочалося виверження Етни, найвищого активного вулкана в Європі.

Як повідомив інститут вулканології Італії, викид лави розпочався у південно-східному кратері вулкана. Стовп попелу та вулканічних речовин підіймається до чотирьох із половиною тисяч метрів над рівнем моря.

Сліди вулканічних викидів фіксують у тому числі на одній з основних магістралей Катанія – Мессіна на ділянці неподалік міста Ачіреалі на східному узбережжі Сицилії, а також у передгірних містах на сході та південному сході острова.

За даними вулканологів, поточна фаза виверження Етни не вплине на роботу аеропорту Катанія.

Висота Етни складає 3357 метрів. Вона може змінюватись залежно від результатів вивержень та обвалів. У вулкана є від 200 до 400 бічних вулканічних кратерів. З них раз на кілька місяців викидається лава. Етна включена до списку обʼєктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Вулкан Етна влаштував нове яскраве шоу – відео
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Вулкан Етна влаштував нове яскраве шоу – відео

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