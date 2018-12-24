В Італії прокинувся вулкан Етна, через це закрили аеропорт – ЗМІ

На острові Сицилія відбувається виверження вулкану Етна – той випустив стовп диму і попелу, повідомляє Reuters.

За даними агенції, перед цим зафіксували підземні поштовхи магнітудою 4 бали.

Як зазначає агентство AFP, через погану видимість припинили роботу аеропорту міста Катанія. Інформації про постраждалих немає.

Користувачі соцмереж діляться фото і відео того, що зараз відбувається на Сицилії.

Етна – найвищий і найактивніший вулкан Європи. Його висоту важко вказати точно, тому що вона постійно змінюється внаслідок вивержень та викидів шлаків. За різними даними, це від 3326 до 3350 метрів.