В Італії прокинувся вулкан Етна

В Італії ввечері 16 лютого почав вивергати дим і попіл один з найактивніших вулканів світу – Етна. Італійська влада запевняє, що виверження не становить загрози для навколишніх сіл.

Втім, коли посипалися дрібні камені та попіл, місцева влада все ж закрила міжнародний аеропорт Катанії.

Співробітники МНС повідомили, що уважно стежать за ситуацією в трьох селах біля підніжжя вулкана – Лінґуаґлосса, Форнаццо і Міло.

На фото з місця подій було видно вражаючий шлейф попелу над засніженою вершиною, але хмара практично розсіялася з настанням темряви, а потоки лави продовжували світитися.

Етна, висотою 3324 метри, є найвищим діючим вулканом в Європі і виверження там трапляються досить часто.