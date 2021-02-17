Вулкан Етна влаштував нове яскраве шоу – відео

Виверження почалося із північно-східного кратера. Очевидці розміщують у соціальних мережах фото і відео вражаючого явища. За словами сейсмологів, загрози життю, здоров'ю та майну людей немає. «Бувало й гірше», – так змалював ситуацію в інтерв'ю агенції AGI Стефано Бранко, директор інституту геофізики і вулканології Катанії. Проте, міжнародний аеропорт в цьому місті все ж закрили з міркувань безпеки. Жителям Катанії нерідко доводиться очищати вулиці і будинки від попелу і дрібних каменів, якими засипає їх Етна. Наразі і вчені, і пересічні громадяни сходяться на думці, що це яскраве видовище не складає загрози. Однак, професор Пол Бірн із університету Північної Кароліни написав у Twitter, що помаранчевий колір кулі, що утворилася біля основи стовпа диму з жерла, надає розпечена лава. Екстрені служби та муніципальна влада оголосили режим підвищеної уваги в розташованих неподалік від вулкана селах – Лінгаулагосса, Форнаццо і Міло. (Відео Reuters)