В Ісландії після кількох тижнів землетрусів почалося виверження вулкану

На півострові Рейк’янес в Ісландії ввечері 19 березня почалося виверження вулкану, який довгий час

На фотографіях, зроблених у столиці, Рейк’явіку, приблизно за 40 кілометрів від місця виверження, було видно червоне сяйво у нічному небі.

За прогнозами, виверження не загрожуватиме аеросполученню чи місцевим жителям. Втім, аеропорт Кефлавік все ж закрили у якості запобіжного заходу.

В Ісландському метеорологічному бюро зауважили, що на даному етапі виверження вважається невеликим, а лава покрила всього близько кілометра квадратного площі.

Виверження було очікуваним, адже за останні три тижні в Ісландії сталося понад 40 тисяч невеликих землетрусів.

За даними метеорологічного бюро, вулканічна система Крісювік, де сталося виверження, не діяла останні 900 років.