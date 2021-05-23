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23 травня 2021, Київ 17:33
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Паніка і фотосесія послідували за виверженням вулкана в Ґома на сході ДР Конго (відео)

Паніка і фотосесія послідували за виверженням вулкана в Ґома на сході ДР Конго (відео)
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Паніка і фотосесія послідували за виверженням вулкана в Ґома на сході ДР Конго (відео)

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Потоки лави з жерла вулкана Ньїрагонго досягли околиць міста Ґома на сході Демократичної Республіки Конго. Кілька тисяч жителів спішно покинули свої будинки, багато з яких згоріли.

У небезпеці опинилося і місто Кібат. Вулканологи не виключають нових вивержень. За словами вулканолога Даріо Тедескі, що працює в Ґома, на схилах вулкана утворюються тріщини, і нові потоки лави ймовірно потечуть в південному напрямку, тобто в сторону міста з населенням 670 тисяч осіб. Жителі розташованого неподалік міста Кібат не упустили можливості сфотографуватися на тлі лави, яка остигає. Деякі позували зі шматками породи в руках. Вулкан Ньїрагонго вважається одним з найбільш активних і найбільш небезпечних у світі. Попереднє виверження в 2002 році стало причиною загибелі 250 осіб, 120 тисяч залишилися без даху над головою. (Відео Reuters)

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