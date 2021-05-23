У небезпеці опинилося і місто Кібат. Вулканологи не виключають нових вивержень. За словами вулканолога Даріо Тедескі, що працює в Ґома, на схилах вулкана утворюються тріщини, і нові потоки лави ймовірно потечуть в південному напрямку, тобто в сторону міста з населенням 670 тисяч осіб. Жителі розташованого неподалік міста Кібат не упустили можливості сфотографуватися на тлі лави, яка остигає. Деякі позували зі шматками породи в руках. Вулкан Ньїрагонго вважається одним з найбільш активних і найбільш небезпечних у світі. Попереднє виверження в 2002 році стало причиною загибелі 250 осіб, 120 тисяч залишилися без даху над головою. (Відео Reuters)