Виверження вулкану в Конго: лава зупинилася, не дійшовши до провінційної столиці

Виверження вулкана в Демократичній Республіці Конго залишило димлячий слід лави, але вона, як видається, зупинилася в кількох сотнях метрів від столиці провінції Північна Ківу Ґома.

Ґома – місто на березі озера із близько 2 мільйонами населення – охопила паніка увечері 22 травня через вибух вулкана Нійрагонго. Тисячі людей втекли зі своїми пожитками пішки, деякі – до сусіднього кордону з Руандою.

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«Місцева влада, яка спостерігала за виверженням протягом ночі, повідомляє, що потік лави втратив інтенсивність», – заявив представник уряду Патрік Муйяйя у твітері.

Пресофіцер 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола Збройних сил України Юрій Кульпа, який наразі проходить службу в Конго, повідомив 23 травня, що наразі військові повернулися до місць дислокації, але «перебувають в очікуванні».

На початку 23 травня значна частина схилу пагорба на північ від Ґоми була спалена в чорному кольорі, місцеві будинки були зруйновані.

Попереднє виверження Нійрагонго у 2002 році призвело до загибелі 250 людей, ще 120 тисяч втратили домівки. Це один з найактивніших вулканів у світі, який також вважається одним з найбільш небезпечних.