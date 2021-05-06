Від голоду минулого року постраждали 155 мільйонів людей – ООН

Щонайменше 155 мільйонів людей минулого року постраждали від сильного голоду – в результаті конфліктів, економічних наслідків пандемії COVID-19, а також негоди, йдеться у звіті ООН. Це на 20 мільйонів більше, ніж у 2019 році.

Дві третини із тих, хто страждає від голоду, живуть у десятьох країнах: Афганістані, Ємені, Сирії, Судані, Конго, північній Нігерії, Ефіопії, Південному Судані, Зімбабве та Гаїті.

«Кількість людей, які стикаються з гострою нестачею їжі і потребують термінової допомоги, зростає», – написав генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш у передмові до 307-сторінкового Глобального звіту про продовольчі кризи.

«У 21-му столітті немає місця для голоду. Нам потрібно боротися з голодом і конфліктами разом, щоб позбутися обох», – заявив Ґутерріш.

У звіті, який охоплює 55 країн, на частку яких припадає 97 відсотків гуманітарної допомоги, також зазначається, що 133 тисячі жителів Буркіна-Фасо, Південного Судану та Ємену потребували термінової допомоги харчами, щоб запобігти широкомасштабній смерті від голоду в минулому році.

Згідно з доповіддю, 75,2 мільйона дітей віком до 5 років, які проживають у 55 країнах, мали затримку в рості, а 15,8 мільйона були ослаблені або мали недостатню вагу для свого зросту.

Головний економіст Всесвітньої продовольчої програми Аріф Хусейн заявив на пресконференції ООН, що найбільшим рушієм продовольчої кризи є конфлікти, через які минулого року в 23 країнах 99 мільйонів людей зіткнулися з продовольчою кризою.

«Якщо ми не почнемо знаходити політичні шляхи вирішення конфліктів», кількість людей, які потребують гуманітарної допомоги, буде постійно збільшуватися, сказав Хусейн.

Згідно з прогнозом звіту на цей рік, понад 142 мільйони людей у 40 країнах зіткнуться з продовольчою кризою, надзвичайними ситуаціями або катастрофами.