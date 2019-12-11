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11 грудня 2019, Київ 10:59
Новини | Міжнародні

Виверження вулкана у Новій Зеландії: з острова досі не можуть забрати тіла кількох загиблих

Гіди евакуйовують туристів на човні незабаром після виверження вулкана на Вайт-Айленді, Нова Зеландія, 9 грудня 2019 року

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Поліція Нової Зеландії повідомила, що підземні поштовхи в середу на острові Вайт-Айленд не дозволяють забрати тіла щонайменше восьми людей, які вважаються зниклими в результаті виверження вулкана.

У поліції вказали, що зранку збільшився ризик чергового виверження, але правоохоронці все ж готується повернутися на острів, де наразі перебувати «дуже небезпечно».

За даними влади, через виверження вулкана 9 грудня офіційно визнаними жертвами є шестеро людей, понад 30 постраждали, більшість госпіталізованих перебувають у критичному стані з сильними опіками і проблемами дихальних шляхів.

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На час виверження на острові, за даними поліції, було 47 туристів – більшість з Австралії, а також зі США, Нової Зеландії, Німеччини, Великобританії, Китаю та Малайзії.

Вулкан острова Вайт-Айленд – один з найактивніших у Новій Зеландії. Він розташований приблизно за 50 кілометрів від східного узбережжя Північного острова.

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