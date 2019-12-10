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10 грудня 2019, Київ 10:36
Новини | Міжнародні

Виверження вулкана у Новій Зеландії: 8 людей вважають зниклими безвісти

Поки «надто небезпечно для рятувальників» проводити на Вайт-Айленді пошуки зниклих безвісти

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Поліція Нової Зеландії заявила у вівторок заявила, що восьмеро людей вважаються зниклими безвісти після виверження вулкана на невеликому острові Вайт-Айленд, популярному серед туристів.

За даними правоохоронців, шансів, що ці люди залишилися живими практично немає.

За офіційними даними, щонайменше 5 людей загинули, 34 врятовані (31 людина госпіталізована) після виверження вулкана біля узбережжя Нової Зеландії.

Влада заявила, що поки «надто небезпечно для рятувальників» проводити на Вайт-Айленді пошуки зниклих безвісти.

Виверження вулкана на Вайт-Айленді, Нова Зеландія, 9 грудня 2019 року (фото надане Michael Schade)
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Вертоліт, який пролетів над цим районом, «ніяких ознак життя не виявив», сказала прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

Повідомляється, що серед постраждалих в результаті виверження вулкана є туристи з Австралії, США, Китаю і Малайзії.

Вулкан острова Вайт-Айленд – один з найактивніших у Новій Зеландії. Він розташований приблизно за 50 кілометрів від східного узбережжя Північного острова.

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