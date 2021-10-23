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Відео викидів попелу і лави з вулканів Етна та Кумбре-В’єха

Відео викидів попелу і лави з вулканів Етна та Кумбре-В’єха
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Відео викидів попелу і лави з вулканів Етна та Кумбре-В’єха

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В Італії над середземноморським островом Сицилія у суботу в повітря піднялася масивна хмара з попелу, яка накрила небо. Сталося чергове виверження вулкану Етна. Він «пригощає» місцевих жителів фантастичними видовищами відтоді, як «ожив» 16 лютого.

Цьогоріч виверження Етни відбувалося понад 50 разів. Викиди з найвищого і найактивнішого вулкану Європи заввишки 3330 метрів трапляються часто, та вони рідко заподіюють шкоду довкіллю чи місцевому населенню. Порівняно з Етною, лава з вулкану Кумбре-В’єха на західному березі острова Ла-Пальма, який входить до складу іспанського архіпелагу Канарських островів, покрила близько 800 гектарів (2000 акрів) землі, зруйнувавши 2000 будинків і безліч бананових плантацій з моменту виверження 19 вересня. (Відео Reuters)


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