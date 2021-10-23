Відео викидів попелу і лави з вулканів Етна та Кумбре-В’єха

Цьогоріч виверження Етни відбувалося понад 50 разів. Викиди з найвищого і найактивнішого вулкану Європи заввишки 3330 метрів трапляються часто, та вони рідко заподіюють шкоду довкіллю чи місцевому населенню. Порівняно з Етною, лава з вулкану Кумбре-В’єха на західному березі острова Ла-Пальма, який входить до складу іспанського архіпелагу Канарських островів, покрила близько 800 гектарів (2000 акрів) землі, зруйнувавши 2000 будинків і безліч бананових плантацій з моменту виверження 19 вересня. (Відео Reuters)





