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Наслідки виверження вулкану на Канарах (відео з дрону)

Наслідки виверження вулкану на Канарах (відео з дрону)
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Наслідки виверження вулкану на Канарах (відео з дрону)

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Іспанські ЗМІ повідомили 4 жовтня, що лава з вулкану Кумбре-В’єха на західному березі острова Ла-Пальма, який входить в склад іспанського архіпелагу Канарських островів, розширилася на 30 гектарів.

Свою площу лава збільшила після того, як напередодні вночі обвалилася північна сторона кратера. Незважаючи на підвищену активність, траєкторія лави, схоже, була тією ж самою, що й у попередніх потоків. Як сказав регіональний президент Канарських островів Анхель Віктор Торрес, лава оминула ділянки, які досі залишаються врятованими. Торрес також сказав, що з вулкану витекло приблизно втричі більше лави, ніж під час останнього великого виверження вулкану на острові в 1971 році.

Він додав, що його адміністрація планувала купити близько 300 будинків для розміщення людей, які втратили свої будинки, і сказав, що ще занадто рано говорити про те, наскільки великий буде загальний збиток.

Під час відвідування острова минулими вихідними прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв виділити 206 мільйонів євро на відновлення острова й наполягав на тому, що Ла-Пальма безпечна для туризму.

Вчені з Іспанського океанографічного інституту вивчають вплив виверження вулкану на морську екосистему острова і проводять геоморфологічне дослідження морського дна, щоб визначити, чи існують джерела вулканічних викидів під морем.

Від початку виверження вулкану 19 вересня було зруйновано близько 1000 будинків та евакуйовані 6000 людей, переважно з міст Ель-Пасо і Лос-Льянос-де-Арідане, двох основних населених пунктів на острові з населенням 83 000 людей.

Про серйозні ушкодження чи смерті людей поки не повідомлялося, але близько 15% економічно важливого для острову врожаю бананів можуть опинитися під загрозою, а відтак тисячі людей можуть втратити роботу. (Відео Reuters)

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