Свою площу лава збільшила після того, як напередодні вночі обвалилася північна сторона кратера. Незважаючи на підвищену активність, траєкторія лави, схоже, була тією ж самою, що й у попередніх потоків. Як сказав регіональний президент Канарських островів Анхель Віктор Торрес, лава оминула ділянки, які досі залишаються врятованими. Торрес також сказав, що з вулкану витекло приблизно втричі більше лави, ніж під час останнього великого виверження вулкану на острові в 1971 році.



Він додав, що його адміністрація планувала купити близько 300 будинків для розміщення людей, які втратили свої будинки, і сказав, що ще занадто рано говорити про те, наскільки великий буде загальний збиток.



Під час відвідування острова минулими вихідними прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв виділити 206 мільйонів євро на відновлення острова й наполягав на тому, що Ла-Пальма безпечна для туризму.



Вчені з Іспанського океанографічного інституту вивчають вплив виверження вулкану на морську екосистему острова і проводять геоморфологічне дослідження морського дна, щоб визначити, чи існують джерела вулканічних викидів під морем.



Від початку виверження вулкану 19 вересня було зруйновано близько 1000 будинків та евакуйовані 6000 людей, переважно з міст Ель-Пасо і Лос-Льянос-де-Арідане, двох основних населених пунктів на острові з населенням 83 000 людей.



Про серйозні ушкодження чи смерті людей поки не повідомлялося, але близько 15% економічно важливого для острову врожаю бананів можуть опинитися під загрозою, а відтак тисячі людей можуть втратити роботу. (Відео Reuters)