Вулканічне виверження на Канарах триває, але загрози людям не вбачають

На острові Ла-Пальма зі складу іспанського архіпелагу Канарських островів в Атлантичному океані триває виверження на вулканічному пасмі Кумбре-Б’єха, що спричинило евакуацію людей із околиць місця виверження.

За повідомленнями, станом на 20 вересня довелося евакуювати вже кілька поселень: лава, що стікає зі схилів, зруйнувала вже понад сто будівель. На цей час евакуйовані близько п’яти тисяч осіб, зокрема й кількасот туристів, а також сільськогосподарські тварини.

Потерпілих немає, і вважають, що безпосередньої загрози людям уже не буде, хоча виверження лави може тривати ще тижнями чи й місяцями і ще завдасть матеріальної шкоди. Місцева влада закликає людей у місцевостях, де випадає вулканічний попіл, закривати вікна й двері і уникати виходити надвір.

Вулканічні явища на пасмі Кумбре-Б’єха почалися минулого тижня, з 19 вересня на ньому відкрилися кілька тріщин, із яких почала вириватися лава.

Острів Ла-Пальма – крайній на північному заході архіпелагу з семи більших і кількох менших Канарських островів, що є частиною території Іспанії й лежать в Атлантичному океані на захід від узбережжя Африки в Марокко – від найближчого з островів до суші близько ста кілометрів. Ці острови є популярним туристичним напрямком; Ла-Пальма при цьому – один із менш «туристичних». Після короткого періоду непевності щодо масштабів нинішнього виверження стало ясно, що воно не перешкоджає туристичному сезонові, авіарейси між островами й Європою тривають.

Останнє значне виверження на пасмі Кумбре-Б’єха сталося 1971 року, перед тим 1949-го. Попередні зареєстровані там виверження були ще в 15–18-му сторіччях.