Виверження вулкану на Канарських островах: чотири селища евакуювали

Щонайменше чотири селища на іспанському Канарському острові Ла-Пальма були евакуйовані після виверження вулкана 19 вересня, яке призвело до стікання лави в напрямку будинків.

Влада розпочала евакуацію найбільш вразливих жителів та свійських тварин із малонаселеної зонт на півдні острова за кілька годин до початку виверження вдень, повідомлень про травми немає.

Канарські острови розташовані приблизно в 100 кілометрах від узбережжя Західної Африки, а Ла-Пальма – крайній із островів на північному заході.

На кадрах, знятих уночі, було видно, як лава виривається на сотні метрів у повітря і виливається на схил пагорба, розколотий магмою.

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Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес прилетів до Ла-Пальми через кілька годин після початку виверження для екстренної зустрічі з місцевою владою.

Рейси до та з Канар – популярного туристичного напрямку – здійснювалися як зазвичай.

Президент Канарських островів Ангел Віктор Торрес заявив увечері 19 вересня, що 5 тисяч людей були евакуйовані.

«Неможливо передбачити, чи когось іще доведеться евакуювати. Лава рухається до берега, і пошкодження будуть істотними», – сказав Торрес.

Ла-Пальма була в стані підвищеної готовності після того, як минулого тижня в Кумбре-В’єха – ланцюзі вулканів, де останнє велике виверження сталося в 1971 році – було помічено тисячі поштовхів.