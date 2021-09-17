Байден відновлює «Форум найбільших економік» для боротьби зі змінами клімату

Адміністрація президента США Джозефа Байдена відроджує «Форум найбільших економік» для організації міжнародних переговорів по боротьбі зі згубними змінами клімату

У п'ятницю 17 вересня президент США Джо Байден провів онлайн-засідання з питань збереження клімату планети з групою світових лідерів і представників ООН.

У вітальному слові глава Білого дому повідомив про нові американо-європейської ініціативи щодо скорочення обсягів витоку шкідливого для екології метану з газо- і нафтовидобувних установок по всьому світу.

Приводом для цієї ініціативи стали останні дані наукових досліджень, згідно з якими людство наближається до точки неповернення, коли збиток, що наноситься екології промисловим спалюванням нафти, вугілля і природного газу, може стати непоправною і прийме катастрофічних масштабів.

«Ми зобов'язані щось зробити, і прямо зараз», – закликав Джо Байден інших учасників зустрічі.

Президент згадав деталі його недавніх відвідин районів лиха на узбережжі Мексиканської затоки, які постраждали від урагану. На думку американського лідера, нинішній сезон ураганів – наочне свідчення того, що щорічно кількість стихійних лих і їх руйнівна сила зростають.

Ще одне свідчення – невпинні лісові пожежі в Каліфорнії, які стають практично цілорічним явищем.

Білий дім пропонує урядам інших впливових держав розробити загальні заходи щодо суттєвого якнайшвидшому зниження шкідливих викидів в атмосферу, пов'язаних з нафтовою і газовою промисловістю.

З цією метою було оголошено, що адміністрація Байдена відновлює діяльність «Форуму найбільших економік» (Major Economies Forum) – ініціативної міжнародної групи, створеної при адміністрації президента Обами (де Джо Байден обіймав пост віце-президента США).

В обов'язок нового Форуму, крім іншого, буде входити організація міжнародних переговорів по боротьбі зі згубними змінами клімату.