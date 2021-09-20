Виверження вулкану на Канарських островах: прем’єр Іспанії скасував візит на Генасамблею ООН

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес скасував поїздку до США для участі у Генеральній асамблеї ООН.

Причиною такого рішення стало виверження вулкану на одному з Канарських островів – прем’єр вирушив туди, щоб проконтролювати діяльність місцевих служб, повідомляє агентство Association Press.

Щонайменше чотири селища на іспанському Канарському острові Ла-Пальма були евакуйовані після виверження вулкана 19 вересня, яке призвело до стікання лави в напрямку будинків.

Канарські острови розташовані приблизно в 100 кілометрах від узбережжя Західної Африки, а Ла-Пальма – крайній із островів на північному заході.

Ла-Пальма була в стані підвищеної готовності після того, як минулого тижня в Кумбре-В’єха – ланцюзі вулканів, де останнє велике виверження сталося в 1971 році – було помічено тисячі поштовхів.

Генеральна асамблея ООН відкрила 76-у сесію 14 вересня. Загальні дебати Генасамблеї ООН пройдуть із 21 вересня по 27 вересня.