На Канарах посилилося виверження вулкана Кумбре-В’єха (відео)

В Атлантичному океані, на острові Ла-Пальма, що входить в склад іспанського архіпелагу Канарських островів, у ніч на суботу 25 вересня посилилося виверження вулкана Кумбре-В’єха, повідомляє Reuters.



Влада евакуювала жителів ще трьох міст та призупинила роботу місцевого аеропорту.



Із 19 серпня з жерла вулкана Кумбре-В’єха уже витекли тисячі тонн лави. Були зруйновані сотні будинків та евакуйовані тисячі людей. Про серйозні ушкодження чи смерті людей поки не повідомлялося, але близько 15% економічно важливого для острову врожаю бананів можуть опинитися під загрозою, а відтак тисячі людей можуть втратити роботу. (Відео Reuters)