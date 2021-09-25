Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

На Канарах посилилося виверження вулкана Кумбре-В’єха (відео)

На Канарах посилилося виверження вулкана Кумбре-В’єха (відео)
Embed
На Канарах посилилося виверження вулкана Кумбре-В’єха (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:48 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Влада евакуювала жителів ще трьох міст та призупинила роботу місцевого аеропорту

В Атлантичному океані, на острові Ла-Пальма, що входить в склад іспанського архіпелагу Канарських островів, у ніч на суботу 25 вересня посилилося виверження вулкана Кумбре-В’єха, повідомляє Reuters.

Влада евакуювала жителів ще трьох міст та призупинила роботу місцевого аеропорту.

Із 19 серпня з жерла вулкана Кумбре-В’єха уже витекли тисячі тонн лави. Були зруйновані сотні будинків та евакуйовані тисячі людей. Про серйозні ушкодження чи смерті людей поки не повідомлялося, але близько 15% економічно важливого для острову врожаю бананів можуть опинитися під загрозою, а відтак тисячі людей можуть втратити роботу. (Відео Reuters)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG