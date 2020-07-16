На кордоні Азербайджану та Вірменії продовжилися бої

На кордоні Азербайджану та Вірменії зранку 16 липня продовжилися бої. Сторони звинувачують одна одну в нападах та обстрілах сіл.

Вірменська армія заявляє, що зірвала рейд азербайджанців на один із постів на кордоні в північно-східній Тавуській області.

«Під час запеклої перестрілки ворогу дали відсіч, він зазнав втрат», – повідомила речниця Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян. За її словами, азербайджанські війська почали обстрілювати два вірменські села за допомогою мінометів та гаубиць.

За даними Міністерства оборони Вірменії, станом на 9 годину за місцевим часом жоден вірменський солдат не постраждав.

У коментарі Вірменській службі Радіо Свобода губернатор Тавуської області Гайк Чобанян заявив, що внаслідок обстрілів цивільні жителі не постраждали, однак будинки й об’єкти інфраструктури зазнали пошкоджень.

Тим часом Міністерство оборони Азербайджану звинуватило вірменські сили в нападі на азербайджанські війська та обстрілах сіл у прикордонному Товузькому районі. Інших деталей там не повідомили.

Бойові дії на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися 12 липня. Сторони звинувачувають в екскалації конфлікту одна одну. За кілька днів протистоянь з обох боків загинули щонайменше 15 солдатів.

Остання велика збройна сутичка між арміями Азербайджану і Вірменії сталася в квітні 2016 року в Нагірному Карабасі. Десятки військовослужбовців з обох сторін загинули або були поранені. Вірменія і Азербайджен перебувають у стані війни з 1992 року.