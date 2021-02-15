Суд в Азербайджані відхилив апеляцію журналіста, ув’язненого за «зраду»

Апеляційний суд столиці Азербайджану Баку відхилив апеляцію журналіста Полада Асланова, ув’язненого на 16 років за обвинуваченням у державній зраді, яке і він, і правозахисники відкидають як політично мотивоване.

Суд підтримав вирок суду нижчої інстанції. Як повідомила Радіо Свобода його дружина Ґульміра Асланова, наступним кроком буде касаційна скарга до Верховного суду країни.

За її словами, журналіст уже 15 днів тримає голодівку протесту проти проти вироку. Він скаржиться на біль у нирках і шлунку, але не отримує медичної допомоги, заявила вона.

Полад Асланов, головний редактор новинних інтернет-порталів xeberman.com і press-az.com, критично висловлювався про владу країни, в якій, за даними організації «Репортери без кордонів», багато засобів інформації були закриті чи змушені закритися або мусили перебратися за межі країни, провідні незалежні сайти заблоковані, і ще принаймні два журналісти нині перебувають в ув’язненні.

Асланов, зокрема, працював над матеріалом, який мав звинуватити членів Державної служби безпеки Азербайджану в шантажі, в той час, коли він був заарештований у червні 2019 року і відтак звинувачений у державній зраді. В обвинуваченні, що було оголошене в листопаді 2020 року і яке міжнародні організації захисту журналістів називають сфальсифікованим, слідчі стверджують, що Асланов передав таємну інформацію Іранові в обмін на гроші. Асланов відкидає звинувачення, заперечуючи будь-які порушення, заявляє його адвокат.

За «Індексом свободи преси», який укладають «Репортери без кордонів», Азербайджан 2020 року був 168-м зі 180 досліджених країн і територій.

Критики багаторічного авторитарного президента Азербайджану Ільгама Алієва і його уряду стверджують, що влада країни часто прагне змусити замовкнути журналістів, правозахисників т прихильників громадянського суспільства. При цьому багато людей в Азербайджані потрапляють до в’язниць. Алієв заперечує будь-які порушення прав людини.