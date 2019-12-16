Зеленський їде в Азербайджан

Президент України Володимир Зеленський 16-17 грудня відвідає з офіційним візитом Азербайджан, повідомляє пресслужба Офісу президента.

«У рамках візиту заплановані переговори глави держави з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим та прем’єр-міністром Алі Асадовим. Передбачається підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співпраці між Україною та Азербайджанською Республікою у пріоритетних сферах», – йдеться в повідомленні.

За даними президентської канцелярії, у планах Володимира Зеленського також участь в бізнес-форумі та зустріч з українською громадою Азербайджану.

Напередодні візиту влада Азербайджану підтвердила, що Україна депортувала опозиційного блогера Ельвіна Ісаєва, якого перед цим суд у Баку постановив взяти під арешт. За якою статтею наразі невідомо, як і немає офіційних коментарів від української сторони.