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06 лютого 2020, Київ 12:23
Новини | Події

На Азовському морі очікується шторм

На Азовському морі сьогодні буде штормити

На Азовському морі протягом 6 лютого очікуються складні погодні умови І рівня небезпечності. Про це повідомив начальник Головного управління ДСНС України у Херсонській області Сергій Чорний.

«Посилення північно-східного вітру, на півдні моря південного 15-20 м/с; погіршення видимості в опадах 200-500 м; Очікувані погодні умови спричинятимуть ускладнення роботи підприємств морської галузі та морського транспорту», – мовиться у повідомленні.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов у четвер, 6 лютого.

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