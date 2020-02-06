У ДСНС попередили про погіршення погоди

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов у четвер, 6 лютого.

«6 лютого в центральних областях значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с; місцями ожеледь та налипання мокрого снігу; хуртовини; на дорогах ожеледиця; утворення снігового покриву висотою 10-15 см. В Кіровоградській, на півдні Харківської, півночі Донецької та Луганської областей утворення снігового покрову 30-50 см, на дорогах снігові замети, ожеледиця. У південних, східних та Дніпропетровській областях складні погодні умови (ІІ помаранчевий рівень небезпечності): вночі та вранці значний, місцями сильний сніг, пориви вітру 17-22 м/с, у південних областях місцями 25-30 м/с, хуртовини, снігові замети. На дорогах України ожеледиця», – мовиться у повідомленні.

6 лютого в Києві та Київській області на дорогах ожеледиця.

«7-9 лютого послаблення та припинення опадів і явищ; зниження температури вночі до 7-13 градусів морозу, вдень до 1-6 градусів морозу; у східних областях та Карпатах вночі 11-16 градусів морозу, вдень 5-10 градусів морозу», – зазначили у ДСНС.

Унаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 600 населених пунктів у 13 областях/