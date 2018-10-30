Росія порушує суверенітет України в Азовському морі – представник США в ООН

Росія порушує суверенітет України своїми діями в Азовському морі, заявив представник США в ООН Джонатан Коен.

«Агресивні дії в Азовському морі, де створюються перешкоди для нормальної навігації, демонструють нахабне порушення територіальної цілісності України та підрив регіональної стабільності», – сказав Коен.

Крім того, він прокоментував заплановані на 11 листопада вибори в підтримуваних Росією угрупованнях «ДНР» та «ЛНР», які контролюють частину Донецької та Луганської областей. На думку Коена, цей крок перешкоджає імплементації Мінських домовленостей.

Він заявив, що санкції проти Росії вводитимуть доти, доки повністю не будуть виконані Мінські угоди.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.