Ради безпеки ООН обговорює ситуацію на окупованих територіях України – трансляція

Рада безпеки ООН обговорює на своєму засіданні ситуацію на окупованих територіях України. Радіо Свобода веде пряму трансляцію.

Українська місія при ООН інформувала, що в межах Римського статуту Україна подала дві декларації про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо розслідування злочинів, скоєних на українській території починаючи з листопада 2013 року.

Востаннє Рада безпеки обговорювала ситуацію в Україні 29 травня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.