CБУ заявила про затримання військового, який коригував російські удари по АЗС на Полтавщині

Служби безпеки України заявляє, що у взаємодії із Головнокомандувачем Збройних Сил України викрила у лавах ЗСУ ще одного агента російської воєнної розвідки – він наводив ракетно-дронові російські атаки по Полтавщині.

Як повідомляє пресслужба відомства, йдеться про завербованого РФ чоловіка, який був мобілізований до взводу технічного забезпечення місцевої військової частини.

За даними СБУ, пріоритетною «ціллю» для коригувальника були місцеві автозаправні станції, також він мав розвідати інформацію про пункти базування та передислокацію Сил оборони в центральному регіоні України.

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За даними слідства, у поле зору російського ГРУ чоловік потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі у чатах телеграм-каналів, після вербування військовий обходив місцевість під час добових звільнень, щоб забезпечити військам РФ актуальні фото та геолокації місцевих АЗС.



Крім того, як заявляють у СБУ, чоловік надав російській стороні дані про місце розташування своєї військової частини.

Його затримали за місцем проходження служби. Під час обшуку, як стверджують в українській спецслужбі, в нього виявили мобільний телефон із доказами роботи на РФ.



Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання осіб, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють, зокрема, в держзраді й диверсіях на замовлення російських спецслужб.

Російські війська посилили атаки по автозаправках у прикордонних та прифронтових областях, зокрема на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, а також на Житомирщині, Миколаївщині та Одещині. За підрахунками експертів, понад 150 атак на автозаправні станції протягом місяця здійснили війська РФ.







