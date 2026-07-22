Cили РФ завдали удару по АЗС у Сумах – влада

Російські війська завдали удару по АЗС у Ковпаківському районі Сум, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

За його словами, внаслідок влучання сталася пожежа.

Раніше у ДСНС повідомили, що у Харкові російські війська вдруге за день атакували FPV-дроном АЗС, постраждала 22-річна жінка.

Російські війська посилили атаки по автозаправках у прикордонних та прифронтових областях, зокрема на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, а також на Житомирщині, Миколаївщині та Одещині. За підрахунками експертів, понад 150 атак на автозаправні станції протягом місяця здійснили війська РФ.

Армія РФ регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.