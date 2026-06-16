У США розбився бомбардувальник B-52, загинули 8 людей

В американському штаті Каліфорнія розбився стратегічний бомбардувальник B-52, повідомили 15 червня американські ЗМІ, опублікувавши відео охоплених вогнем уламків.

Пізніше у Військово-повітряних силах США заявили, що загинули всі вісім людей, які перебували на борту.

За офіційними даними, літак, який виконував планову випробувальну місію, розбився практично відразу після зльоту з авіабази Едвардс і впав на території аеродрому.

Полковник ВПС Джеймс Гейз на пресконференції через кілька годин після трагедії повідомив, що «змішаний екіпаж» на борту літака складався з урядових цивільних осіб, урядових підрядників і військовослужбовців. Аерокосмічний гігант Boeing, який спроєктував і побудував літак, повідомив, що серед загиблих є двоє його співробітників.

Про причини аварії поки не повідомляють.

B-52 – важкий далекий бомбардувальник, здатний нести ядерні боєприпаси, перші подібні літаки з’явилися у ВПС США у 1950-ті роки. Кілька B-52 брали участь у нещодавній кампанії проти Ірану.

Раніше того ж дня, 15 червня, у російській Іркутській області розбився бомбардувальник Ту-22М3. Повідомляли, що пілоти вижили.