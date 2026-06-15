Міноборони Росії підтвердило аварію бомбардувальника Ту-22М3 в Іркутській області

У Іркутській області Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, заявило Міністерство оборони Росії 15 червня.

За твердженням відомства, аварія сталася при заході літака на посадку під час планового навчального польоту. Екіпаж встиг катапультуватися. Політ здійснювався без боєкомплекту, руйнувань на землі, додали в міністерстві, немає.

Міноборони РФ додає, що на місці падіння літака працює комісія головного командування Військово-космічних сил.

Ту-22М3 – російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник, який може нести ядерну зброю. Він вироблявся з 1978 до 1993 року. Росія активно використовує його для ракетних ударів по Україні впродовж повномасштабного вторгнення.

Найвідомішими місцями базування цих літаків є Оленегорськ Мурманської області (авіабаза «Оленья») та Енгельс Саратовської області (авіабаза «Енгельс-2»).