Сили безпілотних систем. Як усього 2,5% особового складу ЗСУ «забезпечують 35% ураження ворожих цілей»

Безпілотні війська за кілька років повномасштабної війни перетворилися в Україні з кількох розрізнених підрозділів на окремий рід військ. Президент Володимир Зеленський заявив, що лише за останній рік Cили безпілотних систем уразили російські цілі різного рівня, завдавши загальних збитків майже на 40 мільярдів доларів.

Українським досвідом цікавляться провідні країни світу.

Телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) дослідила, як БПЛА змінилися самі та змінили поле бою.

Архівні кадри початку 2023 року: ще неокупований Бахмут, околиці міста Соледар. Тоді нас супроводжував командир одного з невеликих підрозділів БПЛС – Роберт Бровді з позивним «Мадяр». Зараз він – очільник Сил безпілотних систем України.

Тоді під Бахмутом ми вперше побачили один із перших українських FPV-дронів.

Сучасну війну без різного роду безпілотників уже неможливо уявити. БПЛА ведуть розвідку, атакують, евакуюють і доставляють вантажі. Часто практично повністю замінюючи людину.

Юрій Федоренко – командир бригади безпілотних систем «Ахіллес», яка входить до переліку найрезультативніших підрозділів Сил безпілотних систем ЗСУ.

« Лінія бойового зіткнення стала прозорою, ми бачимо противника тут і зараз », – каже він.

Усе починалося з розвідувальних дронів – цивільних китайських та перших власних розробок, розповідає Микита, представник Центру підготовки пілотів БПЛА «Крук»:

«Почали використовувати цивільні дрони для розвідки та коригування . Потім FPV-дрони почали використовувати в умовах браку артилерійських боєприпасів для доставки бойової частини по цілях ».

Не маючи власного флоту, українська армія змогла розблокувати торговельні маршрути в Чорному морі завдяки морським дронам, які стали наступним етапом розвитку безпілотних систем. Ці БПЛА атакували російські кораблі, а встановлені на них зенітні ракети збивали російські військові літаки, розповідає Юрій Федоренко.

Найбільш визначною операцією із застосуванням безпілотних систем українські військові називають операцію Служби безпеки України «Павутина»: тоді були атаковані російські стратегічні бомбардувальники на відстані понад чотири тисячі кілометрів.

«Навіть змінили якийсь погляд на речі [ці події]. Тому що тут у нас носій ядерного озброєння, стратегічна авіація – і її просто побили дронами . Мовляв: о, щось у світі змінилося», – каже інструктор Центру підготовки пілотів БПЛА «Крук» Олексій.

У середині квітня 2026 року президент України Володимир Зеленський розповів про перший в історії воєн штурм, під час якого позиції противника були захоплені виключно роботизованими комплексами. Операцію провів Третій армійський корпус ЗСУ.

«Наземні дрони були всіх типів, які тільки можливо, – розповідає про цю операцію інструктор центру «Крук» Степан. – У цій же місії взяли в полон кілька людей, виключно дронами. Через грамофони, колонки була комунікація з окупантами, і частину знешкодили, а частину взяли в полон».

Те, що роблять Сили безпілотних систем ЗСУ зараз, – так звані мідлстрайки та дипстрайки: удари в ближньому або дуже глибокому тилу Росії.

« Тепер цілі можуть знищувати на десятки й сотні кілометрів від лінії фронту, але при цьому вони змінили й економіку війни , – каже керівник Служби роботизованих комплексів батальйону «Вовки Да Вінчі» Олександр Ябчанка. – Так, без сумніву, раніше були можливості знищувати цілі на таких значних дистанціях, але це коштувало на порядок дорожче, ніж це коштує зараз».

Сили безпілотних систем – це всього 2,5% особового складу Сил оборони України, каже командир бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко:

« 2,5% від усіх Сил оборони, 2% від загального фінансування – і на лінії бойового зіткнення Сили безпілотних систем забезпечують 35% ураження всіх цілей, які знищують Сили оборони України ».

Через три роки Роберт «Мадяр» Бровді командує не з підвалу за кілометр від лінії фронту, а зі спеціального підземного бункера з безліччю екранів, де транслюють кадри атак українських безпілотників. Він запевняє, що математика – це головне для перемоги у війні.

«Вдумайтеся: тільки за рік із червня 2025-го по травень 2026-го дронами Сил оборони України сукупно знищено та уражено 302 тисячі одиниць живої сили противника безповоротними і санітарними втратами та понад 1,2 млн ворожих цілей», – каже він.

Бровді пояснює мету, яка стоїть перед безпілотними військами: втрати армії Росії мають перевищувати показники мобілізації, щоб штурми українських позицій стали неможливими.