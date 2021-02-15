Львівські бабаки відмовилися прогнозувати настання весни – вони не прокинулися

Бабаки у Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі не стали цього року віщувати прихід весни: як повідомив директор центру Ігор Антахович, вони й далі перебувають у зимовій сплячці.

Фахівець пов’язав це з аномальними погодними умовами – великою кількістю снігу і морозами.

За його словами, 15 лютого, на християнське свято Стрітення за юліанським церковним календарем, традиційний у низці країн «прогноз за бабаками» роблять тому, що і в природі вони переважно вперше з’являються зі своїх нір на поверхні землі приблизно цього дня.

Але, за словами Антаховича, інші живі мешканці його центру «прогнозували» швидке настання весни.

«Учора ми спостерігали, як токують фазани і павичі до своїх самиць – вони однозначно відчувають швидкий прихід весни. Ще одна відома прикмета на Стрітення: якщо зранку курка не нап’ється води з калюжі, то значить, що весна буде ранньою», – сказав він. Нині у Львові тримаються морози, тож калюж на відкритому повітрі немає.

«Тобто ми маємо хороший прогноз, але треба розуміти, що рання весна – це все одно не раніш як за чотири тижні від сьогодні, тобто після 15 березня», – застеріг він.

Майже два тижні тому, 2 лютого, на Стрітення за григоріанським чи новоюліанським календарем, свій «прогноз» на весну дав бабак Тимко-третій на Харківщині. Коли його дістали з його хатки на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна в селі Гайдари Зміївського району Харківської області, він «не побачив своєї тіні» через похмуру погоду. Це має означати ранню весну.

Але Надія Токарська, яка підтримує традицію «дня бабака» на біостанції, витлумачила цей «прогноз» так: «Весна вже настає. Весна буде рання, але це не означає, що через тиждень-два, а треба трошки почекати. А через шість тижнів буде тепло».

Таким чином, і за цим тлумаченням весна мала б настати близько 15–16 березня.

Крім того, як жартують працівники біостанції, прогнози бабаків точні – але от погода на практиці їх не завжди дотримується.

Прикмета стверджує, що коли бабак, вилізши з хатки, побачить свою тінь (тобто коли цього дня зранку надворі буде сонячно), то весна буде пізньою. Якщо він не побачить власної тіні, тобто буде похмура погода, то це означає швидке настання весни.

Бабаки Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру – Мишко і дві Марусі – дають на 15 лютого свій «прогноз» із 2009 року. Бабаки з біостанції на Харківщині «віщують весну» за американською традицією, яка існує ще в низці країн, на «день бабака» 2 лютого з 2004 року. Прогнози львівських і харківських бабаків не завжди збігаються.