САП і НАБУ підготували підозру колишньому уповноваженому уряду в справах ЄСПЛ Бабіну

Спеціальна антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України підготували підозру колишньому представнику президента в Криму й уповноваженому уряду в справах ЄСПЛ Борису Бабіну.

«Сьогодні САП та НАБУ спробували вручити мені підозру за ст. 191 КК через мою діяльність на посаді Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ. Така цікава процесуальна діяльність у нинішніх політичних умовах мене жодним чином не дивує. Обрана для цього замовниками цього шоу дата Дня Злуки також красномовна. Підозру цю розцінюю як найвище визнання своєї діяльності у 2014-2020 з протидії агресорові. Суїцидальних намірів не маю, виїджати в Крим чи РФ також. Настрій бойовий», – написав Бабін у Facebook.

«Українська правда» зазначає, що підозра може стосуватися справи «Золотого мандарину», компанії, яку пов’язують з колишнім народним депутатом Георгієм Логвинським. За даними видання, НАБУ розслідує можливе зловживання владою посадовцями Міністерства юстицію та розтрату 54 мільйонів гривень. У Мін’юсті ж заявляли, що виплатили кошти за рішенням Європейського суду з прав людини і це було законно.

У матеріалах справи від 2018 року згадується урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ, який нібито отримав від «Золотий мандарин ойл» пропозицію про мирне врегулювання спору між компанією та «Київенерго». «УП» зазначає, що на той момент Бабін займав цю посаду. За даними слідства, Бабін погодився на мирне врегулювання спору, пише видання.

«Слідство вважає, що урядовий уповноважений, «діючи за попередньою змовою із службовими особами Міністерства юстиції України, представниками юридичних осіб приватного права, достовірно знаючи про розмір реальної заборгованості ПАТ «Київенерго» перед ТОВ «Золотий мандарин ойл» всупереч інтересам служби» одноосібно від імені уряду пообіцяв виплатити приватній фірмі борг. У зв’язку з «мирним врегулюванням спору» ЄСПЛ зняв справу з розгляду і зобов’язав Україну заплатити «Золотому мандарину». Після цього компанія отримала понад 54 мільйони гривень», – зазначає «Українська правда».

За даними слідства, «Золотий мандарин» використав кошти не на погашення заборгованості перед «Родовід Банком» чи господарської діяльності, а нібито перевів на рахунки фізичних осіб та, ймовірно, фіктивних фірм.