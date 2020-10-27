У Дніпрі попрощались з однією із найстаріших волонтерок України. «Бабуся Лю» пережила Голодомор і Другу світову війну

У Дніпрі 27 жовтня попрощалися із 91-річною Людмилою Твердохліб, яка більш відома, зокрема серед військових, як «Бабуся Лю». Останні роки свого життя вона присвятила допомозі українським військовослужбовцям, які захищають Україну в протистоянні російським гібридним силам на Сході.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, жінка також допомагала куточку для бійців на залізничному вокзалі міста.

У 2014 році вона однією із перших взялася допомагати пораненим у госпіталі імені Мечникова – возила гарячі обіди та продукти.

Людмила Твердохліб пережила Голодомор і Другу світову війну.