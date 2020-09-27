У Бабиному Яру відбулася жалобна церемонія «Дорогою смерті»

У Києві 27 вересня відбулася жалобна церемонія «Дорогою смерті», присвячена початку масових розстрілів у Бабиному Ярі.

На церемонії присутні представники єврейських організацій Києва і України, праведники, які рятували євреїв під час Другої світової війни, представники місцевого самоврядування, громадських організацій і дипломатичного корпусу.

29–30 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві було проведено перший масовий розстріл беззбройного цивільного населення. Загалом із 29 вересня до 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення міста – понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей. Тільки в перші два дні розстрілів було вбито майже 34 тисячі людей. 1, 2, 8 і 11 жовтня розстріляли тих, хто не з’явився за наказом – ще близько 17 тисяч людей.

Загалом за роки Другої світової війни у Бабиному Яру загинуло понад 100 тисяч людей – євреїв, ромів, караїмів, радянських військовополонених, учасників українського націоналістичного руху опору, пацієнтів психіатричної клініки та представників інших національних чи соціальних груп, яких окупанти вважали «зайвими». Розстріли в Бабиному Яру тривали аж до визволення Києва від нацистських окупантів.